Calcio: Euro 2024; l'Ucraina si allena sotto la neve a Danzica

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Allenamento sotto la neve per la nazionale Ucraina che si sta preparando per la sfida di lunedì a Leverkusen contro l'Italia, ultimo match del gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Giovedì sera, la nazionale ucraina ha giocato una amichevole con i polacchi del Lechia, un test di avvicinamento alla sfida con gli azzurri. "Faceva molto freddo - ha commentato il centrocampista della nazionale ucraina Oleksandr Zinchenko - È stato un buon test di allenamento, credo che lo staff tecnico abbia ottenuto alcune informazioni in vista della sfida con l'Italia. Si stava più caldi in campo che seduti in panchina, al cento per cento". (ANSA).