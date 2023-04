Calcio femminile: accordo federcalcio Francia-Diacre per rescissione

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 26 APR - È stato raggiunto un accordo finanziario tra la Federcalcio francese (FFF) e Corinne Diacre per rescindere il contratto dell'ex allenatrice della Francia femminile. Lo ha fatto sapere alla Afp l'avvocato della ex ct, Christophe Ayela. Diacre, che è stata esonerata il 9 marzo ed era ancora legata alla FFF fino ad agosto 2024, riceverà 870.000 euro. Tale somma corrisponde agli emolumenti che le sarebbero spettati fino alla scadenza del contratto, maggiorati di un ulteriore anno, inclusa "una percentuale" sui bonus previsti in caso di titoli Les Bleues ai Mondiali di questa estate e alle Olimpiadi di Parigi del 2024. "Corinne Diacre è sollevata da questo accordo che le permette di voltare pagina edi guardare nuovi progetti nel mondo del calcio", le parole di Ayela. "È un accordo che segna il rispetto che le è dovuto per i suoi risultati sportivi nella squadra francese". L'avvocato di Corinne Diacre ha sottolineato che il tema della discussione era stato quello di ottenere "risarcimenti aggiuntivi per il danno all'immagine".

"Questo è ciò che ha richiesto tempo nella discussione ed è stato ottenuto - ha continuato - C'è stata una campagna mediatica che l'ha condannata prima ancora di averla giudicata". Corinne Diacre, indebolita dalla ribellione di tre delle migliori giocatrici francesi (Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani), che avevano messo in discussione, senza nominarla, i suoi metodi di gestione, è stata sollevata dal suo incarico di allenatrice della nazionale femminile francese squadra il 9 marzo. È stata sostituita da Hervé Renard, che guiderà i Bleues ai prossimi Mondiali (20 luglio-20 agosto in Australia e Nuova Zelanda) e alle Olimpiadi di Parigi del 2024. L'avvocato Ayala ha poi ringraziato "il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha gestito la questione con lealtà, moderazione e umanità. Ha dimostrato tatto e intelligenza". (ANSA-AFP).