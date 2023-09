Calcio femminile, Gravina proporrà investimenti per la base

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Proporrò, e troverò sponda in consiglio federale, forme di investimento altamente significative per il movimento di base. L'obiettivo in 1 o 2 anni, attraverso non solo la politica del facile tesseramento, è di far cominciare a giocare le bambine". Lo ha detto Gabriele Gravina durante la presentazione di Soncin in Figc. "Su questo investiremo e generà effetti non solo numerici ma anche qualitativi per un calcio che potrà competere con le altre realtà che si sono affermate", ha aggiunto. Gravina ha poi precisato: "La federazione rivolge all'attività femminile nel suo complesso la massima attenzione.

Ho letto commenti ingenerosi basati sulla non conoscenza della realtà dei fatti". Poi ancora: "Nel nostro paese a parte i fondi che sono stati stanziati e rientrano nel noto emendamento Nannicini, gli unici protagonisti dello sviluppo concreto della disciplina legata all'attività del calcio femminile sono la Figc e alcuni club. Sento parlare di sistema generale, che tutti auspicano la crescita del movimento femminile, ma il suo sviluppo è dipeso dalla Figc e alcuni club, punto. Noi abbiamo investito nel calcio femminile e ci crediamo, assegniamo a questa struttura un'importanza culturale prima ancora che sportiva". (ANSA).