Calcio femminile: Serie A al via il 14 settembre

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La Serie A di calcio femminile prenderà il via il 14 settembre e terminerà il 16 maggio 2020. Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale della Figc, indicando le date della nuova stagione alle porte, compresa la finale di Supercoppa italiana tra la Juventus campione d'Italia e la Fiorentina Women's, che sarà giocata il 26 ottobre. La Serie B prenderà il via il 15 settembre per concludersi il 17 maggio, la Coppa Italia inizierà domenica 29 settembre per le squadre cadette (le squadre di Serie A dall'11 dicembre) con la finale fissata il 17 maggio. "Rimarrà da stabilire solo le date di sosta invernale, che faremo a brevissimo", ha annunciato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale.