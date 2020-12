Calcio:Fifa commissaria federazione ivoriana, Drogba contro

(ANSA-AFP) - ROMA, 25 DIC - La Federazione Internazionale del calcio ha annunciato il commissariamento della Federcalcio ivoriana (FIF),, alle prese con una crisi dei suoi vertici. A gestire la situazione sara' un apposito comitato i cui membri saranno "nominati dalla Fifa e dalla Confederazione calcistica africana" "Questa situazione è dovuta al fatto che gli organi di governo del calcio ivoriano non sono riusciti a organizzare una procedura elettorale conforme ai requisiti statutari e regolamentari applicabili a tutte le federazioni membri della Fifa", spiegano da Zurigo. La Fif da sei mesi e' alle prese con liti interne per la presidenza, alla quale si candida anche Didier Drogba, che alcuni giorni fa aveva annunciato la decisione di rivolgersi al Tas di Losanna contro la Fifa per il blocco delle elezioni. In particolare, la Fifa aveva 'bloccato' la candidatura dell'ex attaccante del Chelsea. "La federazione internazionale ci impone un comitato di normalizzazione. Non ha senso. È un complotto contro il calcio ivoriano. Noi, i giocatori del calcio ivoriano, non capiamo questa decisione che ha l'unico scopo di uccidere il nostro calcio ", ha detto l'ex nazionale ivoriano Oumar Ben Salah. Nonostante la sua immensa popolarità in Costa d'Avorio, il sostegno di molti ex partner come Eugène Diomandé, i fratelli Yaya e Kolo Touré così come diverse personalità, Didier Drogba, l'ex attaccante del Marsiglia e del Chelsea, aveva visto la sua candidatura invalidata. Il 21 novembre è morto di malattia il presidente uscente della FIF, Augustin Sidy Diallo, che non si era ricandidato dopo due mandati. (ANSA-AFP).