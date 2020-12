Calcio: Figc; al via consiglio, sul tavolo data elezioni

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - È iniziato alle 12 il Consiglio federale della FIGC in Via Allegri. Riunione con i soli Gravina, Lotito, Sibilia e Dal Pino in presenza, mentre collegati da remoto tutto gli altri. Tra i temi all'ordine del giorno spiccano la decisione per la data della prossima assemblea elettiva della Figc e la rimodulazione del budget 2020. Verranno trattate inoltre modifiche regolamentari; approvazione manuale Licenze UEFA-edizione 2020 e nomine di competenza. (ANSA).