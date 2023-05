Calcio: furia tifosi PSG, minacciati Neymar, Messi e Verratti

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - PARIGI, 04 MAG - Sicurezza rafforzata oggi davanti al centro sportivo del Camp des Loges, dove si allena il Paris Saint-Germain, e sotto casa di alcuni giocatori come Neymar, Lionel Messi e Marco Verratti, dopo che ieri sera gruppi di tifosi inferociti con la società e i giocatori dopo le recenti sconfitte e il caso Messi, hanno protestato molto vivacemente sotto la sede della società. Nel mirino dei tifosi, un centinaio di "ultrà" vestiti di nero, c'erano soprattutto Verratti, Messi, Neymar e il tecnico Christophe Galtier. Un gruppo si è staccato dai manifestanti sotto la sede del PSG per raggiungere la residenza di Neymar, infortunato fino alla fine della stagione. Fra gli slogan dei tifosi, che hanno fatto sapere di voler ripetere ogni sera la loro protesta, soprattutto "Neymar vattene". Il brasiliano ha postato su Instagram il messaggio "non permettete alle persone di trascinarvi nella loro tempesta, portateli nella vostra pace".

Il club, invece, ha deciso di rafforzare la sicurezza con guardie private al campo di allenamento e davanti alle case di Neymar, Messi e Verratti, presi di mira dagli slogan dei tifosi. "Il Paris Saint-Germain - si legge in un comunicato - condanna con la massima fermezza gli atti intollerabili e offensivi di un piccolo gruppo di individui". Comunicato anche da parte del Collettivo Ultras Paris: "siamo sinceramente preoccupati per il futuro del nostro club. C'è ancora un pilota alla guida?". (ANSA).