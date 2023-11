Calcio: gli staff Nazionali giovanili in riunione a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Si sono ritrovati oggi a Coverciano gli staff delle Nazionali giovanili maschili: un incontro - il terzo da inizio stagione e il secondo con il coinvolgimento anche del Ct Spalletti - per fare il punto della situazione dopo le ultime uscite internazionali, sotto la supervisione del coordinatore Maurizio Viscidi. "Per la seconda volta consecutiva - ha sottolineato lo stesso Viscidi - abbiamo avuto il piacere di avere con noi il Ct Spalletti, che ha fatto con noi il punto della situazione. Durante questi incontri analizziamo il calcio internazionale, gli aspetti tecnico-tattici delle nostre nazionali e ci confrontiamo.

Si tratta di un momento utile per crescere e anche per fare il punto della situazione, per capire come abbiamo giocato; quali siano stati gli aspetti positivi, quali quelli negativi e dove poter migliorare". Nella mattinata i tecnici azzurri hanno potuto seguire una lezione a cura del commissario tecnico, mentre nel pomeriggio è salito in cattedra il coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, Viscidi. (ANSA).