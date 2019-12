Calcio: Gravina, donne pro ok ma serve modifica legge 91

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - La norma che incentiva il professionismo femminile "non può che fare riferimento al potere delle singole federazioni, come previsto dalla legge 91 del 1981. È una norma importante perché riconosce pari valore alla dignità delle ragazze, ma noi abbiamo chiesto maggiore forza: questa novità deve essere incardinata in modo diverso con una modifica della legge 91". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina nel suo intervento al Consiglio nazionale del Coni in corso al salone d'onore del Coni. (ANSA).