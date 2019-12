Calcio: Gravina, siamo realtà centrale per modernizzare Paese

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Siamo una realtà centrale nel processo di responsabilità e modernizzazione del nostro Paese". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla presentazione del Bilancio integrato della Federcalcio del 2018 presentato stamane alle scuderie di Palazzo Altieri a Roma. "Il calcio - sottolinea Gravina - è una delle eccellenze del made in Italy e un asset di fondamentale importanza per il nostro Paese. L'intero sistema ha un impatto diversificato e multidimensionale che genera un valore straordinario, soprattutto in quei settori che spesso non finiscono sotto la luce dei riflettori". "La Figc ha intenzione di investire sempre di più in tutte quelle priorità, a partire dal rapporto con la scuola, nell'ambito della tutela della salute e del sociale", conclude il numero uno del calcio italiano. "Al di la dei numeri, quel che emerge all'interno di questo bilancio integrato è un mondo che ha un perimetro molto ampio. All'interno del quale c'è tantissimo impegno e voglia di dare un contributo per la difesa e la tutela del mondo del calcio e dimostrare che è un veicolo di grandi capacità". (ANSA).