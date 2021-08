Calcio, i diritti TV della Serie B venduti in 29 Paesi

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie B all'estero, ha annunciato la firma di un accordo con Kosmos - player mondiale nel mondo dell'entertainment sportivo - per la trasmissione in esclusiva del campionato italiano di calcio di Serie B in Spagna, Grecia, Cipro, Bulgaria, Balcani e America Latina. Helbiz Media collaborerà con emittenti e piattaforme digitali all'avanguardia per raggiungere una fetta sempre più ampia di mercato. In particolare, grazie a Nova Sport, la Serie B sarà visibile in Bulgaria, Grecia e Cipro. Sportklub la trasmetterà in Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro e Serbia, dove vanta una audience di circa il 90% della popolazione. In Spagna e America Latina, sarà trasmessa dalla piattaforma digitale Footters. Nello specifico, i Paesi coinvolti saranno Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Peru, Guiana, Paraguay, Uruguay, Suriname, Venezuela, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Honduras, Nicaragua, Panama, Caraibi. "Un altro traguardo raggiunto, dopo l'annuncio di Germania, Austria e Svizzera di qualche giorno fa, che dimostra ulteriormente come il nostro campionato cadetto sia un prodotto straordinario - ha dichiarato il presidente della Lega B Mauro Balata - che sarà trasmesso in paesi dove non è mai arrivato sino ad ora. Stiamo continuando a lavorare per ampliare ulteriormente l'internazionalizzazione del nostro marchio, un obiettivo che ci siamo dati fin da subito con la nuova governance insieme a tutti i club". (ANSA).