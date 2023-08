Calcio, il Miami di Messi vince la Leagues Cup

(ANSA) - NASHVILLE (USA), 20 AGO - L'Inter Miami di Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf battendo in finale il Nashville per 10-9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1. Messi aveva portato Miami in vantaggio al 24' con un gol all'incrocio dei pali, ma nella ripresa è arrivato il pareggio di Fafa Picault. Ai rigori il match si è concluso con un duello tra i due portieri: il tiro di Elliot Panicco è stato parato da Drake Callender. La Leagues Cup è un torneo per club organizzato dalla statunitense Major League Soccer (Mls) e dalla messicana Liga Mx, e dà accesso alla Champions League della Concacaf. (ANSA).