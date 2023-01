Calcio italiano in Arabia. La Serie A pensa di giocare una giornata all'estero

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Quella giocata ieri sera a Riyad è l'ultima edizione della Supercoppa per quel che riguarda il contratto che la Lega aveva firmato con l'Arabia Saudita. Ma anche in futuro, salvo sorprese, la destinazione potrebbe essere la stessa con un nuovo accordo (ed un nuovo format). La gara di ieri sera ha portato un introito di 7,5 milioni di euro, cifra che potrebbe addirittura salire a 23 nei prossimi anni nel caso in cui la Lega optasse per il via libera al cambio formato: non più finale secca, ma una final four in stile spagnolo.

La Lega, scrive la Gazzetta dello Sport, ha intenzione di restare in Arabia Saudita, anche se sullo sfondo resta la candidatura degli Emirati Arabi Uniti. Non solo Supercoppa però: secondo il quotidiano, c'è allo studio una futuribile giornata di Serie A da giocare interamente all'estero.