Calcio: Juve; Pogba, escluse lesioni muscolari

(ANSA) - TORINO, 04 SET - Nessuna lesione muscolare per Paul Pogba. Lo hanno escluso gli accertamenti diagnostici, al JMedical, ai quali è stato sottoposto oggi il centrocampista francese. Gli esami hanno evidenziato "un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra", spiega - in una nota - il club bianconero. Accertamenti anche per Federico Gatti che ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. I due giocatori "hanno già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". (ANSA).