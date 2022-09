Calcio: Juve-Salernitana; Casarin 'su Candreva errore clamoroso'

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Non so cosa succede a Lissone (dove c'è la Var room centralizzata, ndr), ma è chiaro che con Candreva che tiene in gioco tutti c'e' un errore clamoroso". Così l'ex arbitro Paolo Casarin ai microfoni di Radio Anch'io sport sull'episodio di Juve-Salernitana in cui è stato annullato il gol del bianconero Milik. "Ieri - aggiunge Casarin - è stata forse una giornata turbata da decisioni prese e non prese. Io sono un sostenitore del Var e ho aiutato a costruire questo tipo di pronto soccorso. Il Var è quello che deve rivedere e l'arbitro è quello che deve decidere finalmente, questo è il meccanismo. I ruoli devono essere precisi. Magari c'e' qualcuno che non conosce il regolamento, quindi sul Var bisogna lavorare". (ANSA).