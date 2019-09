Calcio: Juventus batte 2-1 il Verona

(ANSA) - TORINO, 21 SET - La Juventus ha battuto il Verona 2-1 in un anticipo della quarta giornata della serie A di calcio. Successo in rimonta per i bianconeri che al 20' del primo tempo hanno subito il gol di Veloso. Incolpevole Buffon, battuto da un gran tiro dalla distanza, dopo che nel corso della stessa azione il Verona aveva colpito prima un palo dal dischetto del rigore (fallo di Demiral su Di Carmine, errore di quest'ultimo), quindi la traversa sulla ribattuta di Lazovic. Al 31' il pareggio lo ha firmato Ramsey con un tiro senza pretese, deviato però da Gunter. Nella ripresa altro rigore, al 4', ma per la Juventus, dopo un contatto tra lo stesso Gunter e Quadrado. Cristiao Ronaldo dal dischetto non ha sbagliato. Nel finale espulso il veronese Kumballa per doppia ammonizione. Juventus prima a 10 punti, in attesa di vedere cosa succederà nel derby di Milano.