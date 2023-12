Calcio: la Roma vince in rimonta sul campo del Sassuolo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Vittoria in rimonta per la Roma sul campo del Sassuolo. A Reggio Emilia passano per primi i padroni di casa, al 25', con Henrique. Nella ripresa - con il Sassuolo in 10 per l'espulsione di Boloca - prima Dybala pareggia su rigore, quindi (37') Kristensen la ribalta, complice la decisiva deviazione di un avversario. La Roma aggancia momentaneamente il quarto posto a 24 punti come il Napoli, che stasera riceve l'Inter. (ANSA).