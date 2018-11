Calcio: Lazio-Milan a Banti

Juventus-Spal arbitrata da La Penna, Napoli-Chievo da Chiffi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Luca Banti, della sezione di Livorno, è l'arbitro scelto per Lazio-Milan, incontro della 13/a giornata della Serie A di calcio, in programma domenica prossima, alle 18. Il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria (ore 20:30) sarà arbitrato da Daniele Doveri, mentre la capolista Juventus contro la Spal (sabato) sarà diretta da Federico La Penna. Per Napoli-Chievo c'è Daniele Chiffi. Queste le altre designazioni: Bologna-Fiorentina: Di Bello; Cagliari-Torino: Pasqua; Empoli-Atalanta: Manganiello; Inter-Frosinone: Pairetto; Parma-Sassuolo: Valeri; Udinese-Roma: Fabbri.