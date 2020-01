Calcio: Lega Pro;album Panini distribuito in tutti gli stadi

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - E' sempre un momento di festa per gli appassionati di calcio ritrovarsi un album Panini tra le mani, magari per andare a cercare subito la pagina che riguarda la propria squadra del cuore: è lo spirito delle 'Panini weeks', iniziativa della Lega Pro in collaborazione con la Panini che in questo fine settimana e nel prossimo regalerà in tutti gli stadi della terza serie gli album della nuova edizione deilla raccolta dei Calciatori. Un modo per essere sempre più presente sul territorio anche attraverso la ricerca delle figurine mancanti. La distribuzione si farà per due settimane negli stadi dei club che giocano in casa, in modo da coinvolgere tutte le squadre di Lega Pro. Alcune società hanno previsto di offrire gli album anche nelle scuole e sui campi dove si allenano i team dei settori giovanili. In molti casi saranno i giocatori di prima squadra a darli. Inoltre fino alla fine di gennaio i club di Lega Pro metteranno a disposizione, dove possibile, i loro strumenti di comunicazione per rilanciare l'iniziativa delle Panini Weeks. Prevista anche un'importante campagna social. (ANSA).