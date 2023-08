Calcio: Lega Serie A, ecco la strategia di sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Diritti umani, lotta al razzismo, stadi e ambiente: la Lega Serie A lancia la propria Strategia di Sostenibilità "Calcio Social Responsibility - 20 realtà un'unica squadra in campo per la Sostenibilità", confermandosi così la prima Lega calcistica a redigere una Strategia di Sostenibilità nell'ambito del progetto intrapreso a partire da settembre 2022 con la Uefa, che ha scelto la Lega Serie A per avviare un progetto pilota. Il documento - si legge in una nota - si divide in 20 capitoli che simboleggiano l'unità dei 20 club di Serie A, con l'obiettivo di supportare i progetti previsti, articolati in 11 policy, di cui 7 sui diritti umani e 4 sulla tutela ambientale (sul modello della Strategia Uefa "Strength Through Unity"). "Il percorso che abbiamo intrapreso a fianco della Uefa che ci ha scelto per avviare un progetto pilota dopo anni di crescente impegno in tutte le attività di responsabilità sociale, rappresenta un'opportunità importantissima per diffondere a livello globale i valori che portiamo avanti oramai da tempo - commenta nel Report il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini - Per allinearci agli standard internazionali abbiamo applicato criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nello sviluppo della nostra strategia, al fine di produrre una reportistica che permetta di quantificare in maniera rigorosa l'impatto delle azioni intraprese. Il nostro obiettivo è di ispirare e guidare il movimento sportivo italiano verso una necessaria accelerazione sui temi di sostenibilità, fino a diventare un modello di riferimento anche al di fuori del mondo del calcio". "L'introduzione dei criteri ESG e la loro rendicontazione - ha sottolineato l'ad Luigi De Siervo - rappresentano oggi una necessità e un'opportunità per qualsiasi settore.

Per acquisire credibilità su questi temi è fondamentale agire con ambizione e rompere l'inerzia iniziale. Con questa visione nasce l'idea insieme alla Uefa di avviare il progetto di Lega Pilota per accelerare i processi e diventare agenti del cambiamento. Calcio Social Responsibility è più di un documento strategico, è il simbolo di un rinnovato impegno da parte della Lega Serie A verso i temi di sostenibilità". (ANSA).