Calcio: Maguire e Ward-Prowse, West Ham spende 70 milioni

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Harry Maguire e James Ward-Prowse: dopo aver venduto Declan Rice all'Arsenal per 115 milioni di euro e Scamacca all'Atalanta per 30, il West Ham fa spesa, e investe 70 milioni. Il club londinese ha acquistato dallo United il 30enne difensore della nazionale inglese, fischiato di recente dai suoi tifosi, e il 28enne centrocampista del Southampton per una cifra complessiva di 60 milioni di sterline, circa 30 per ogni acquisto. Prossimi obiettivi, assicurano i media britannici, Scott McTominay dello United ed Edson Alvarez dall'Ajax (ANSA).