Calcio: Messi a Pechino scatena la fantasia dei truffatori

(ANSA) - PECHINO, 11 GIU - La presenza di Lionel Messi a Pechino - nella capitale cinese per un'amichevole che l'Argentina giocherà giovedì contro l'Australia - ha scatenato la fantasia di truffatori pronti a tutto, afferma la polizia. Quest'ultima, in particolare, ha messo in guardia contro una pubblicità ampiamente diffusa che promette una serata con Messi per 300.000 yuan (39.000 euro). Tra le offerte più sospette apparse online ci sono lasciapassare per "l'interno" dello stadio a 5.000 yuan (650 euro) ed un "pacchetto VIP su misura" che comprende una maglia autografata, posti in prima fila e una foto con Messi al prezzo di oltre 8.000 yuan (1.040 euro). Ancora più audace questa pubblicità fraudolenta: per 50 milioni di yuan (6,5 milioni di euro), Messi apparirà nel live streaming della tua azienda per promuovere il tuo prodotto.

Messi, giunto ieri a Pechino, guiderà i campioni del mondo contro i Socceroos allo stadio dei lavoratori di Pechino da 68.000 posti recentemente ristrutturato. I biglietti per la partita, fino a 4.800 yuan (620 euro), sono andati esauriti molto rapidamente. Decine di acquirenti, sulla piattaforma di shopping online Taobao, ora li offrono chiedendo fino a 18.000 yuan (2.350 euro), nonostante per accedere allo stadio sia obbligatorio presentare un titolo di pagamento ed un documento di identità. (ANSA).