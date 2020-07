Calcio: Milan; stiramento Romagnoli, stagione finita

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Stagione finita per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, uscito per infortunio durante la gara di ieri sera contro il Sassuolo, ha rimediato una "lesione distrattiva del gastrocnemio mediale del polpaccio destro". Si profila dunque una situazione d'emergenza in difesa per Pioli, già orfana di Musacchio e Duarte: Simon Kjaer è infatti in dubbio per la sfida di venerdì contro l'Atalanta per un affaticamento muscolare e non è quindi da escludere, come soluzione estrema, l'arretramento di Kessie nella linea di difesa al fianco di Gabbia. Hernandez e Bennacer saranno squalificati. Domani Castillejo invece dovrebbe rientrare in gruppo per essere a disposizione per la gara di San Siro. (ANSA).