Calcio: Morata può ridursi lo stipendio

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Alvaro Morata si allontana sempre più dal Chelsea. L'attaccante, che nei giorni scorsi è stato accostato al Milan, sembra pronto a un ritorno in Spagna, sempre a Madrid, ma per vestire la maglia biancorossa dell'Atletico, lui che viene dal Real. Di Morata nei giorni scorsi si era parlato anche in relazione a un possibile trasferimento al Siviglia, ma per il club andaluso è apparsa da subito un'operazione fin troppo onerosa. Morata, secondo quanto scrive As, sembra disposto anche a ridursi lo stipendio pur di lasciare Stamford Bridge e tentare una nuova avventura: attualmente l'attaccante spagnolo percepisce 9 milioni di euro a stagione.