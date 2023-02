Calcio: multa di 1000 euro a Patrice Evra per insulti omofobi

Fonte: ANSA

(ANSA) - PARIGI, 09 FEB - L'ex capitano dei Bleus, Patrice Evra, è stato condannato a pagare una multa di mille per euro per ingiuria omofoba contro il Paris Saint-Germain nel 2019. L'ex difensore tra gli altri della Juve, ora 41enne, è stato inoltre condannato a pagare 1.500 euro di danni alle due associazioni costituitesi parte civile, Mousse e Stop Homophobie ed altri 1.000 euro a ciascuna di esse per le spese legali. In un video diffuso sui social network nel marzo 2019, dopo la vittoria di Champion's League del Manchester United sul Psg, l'ex difensore e capitano del club inglese aveva detto: "Parigi, siete froci, siete froci...Qui, sono gli uomini che parlano". Mousse e Stop Homophobie, sostenute dal collettivo anti-omofobo Rouge Direct, hanno sporto denuncia per "ingiuria pubblica verso un grupppo di persone a causa del loro orientamento sessuale". Ora la condanna del tribunale di polizia di Parigi. (ANSA).