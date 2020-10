Calcio: Nations League; la Spagna cade in Ucraina

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il passo falso della Spagna in casa dell'Ucraina e lo spettacolare 3-3 di Germania-Svizzera spiccano tra i risultati degli incontri di Nations League giocati questa sera. A Kiev è bastata la rete siglata da Tsyhankov in contropiede al 31' della ripresa per piegare 'la Roja', che ha comunque mantenuto la testa del gruppo 4, un punto sopra la Germania, proprio grazie al pareggio di Colonia. Dove la Svizzera è stata brava ad approfittare dei grossolani errori difensivi commessi dai quattro campioni del mondo, che devono solo all'eccezionale rendimento dei loro attaccanti se hanno evitato la sconfitta. La Svizzera prima della mezzora di gioco si è portata sul 2-0 (a segno Mario Gavranovic al 5' e Remo Freuler al 26'). Poi è emersa la classe delle punte avversarie. Timo Werner ha realizzato l'1-2 al 28', quindi Kai Havertz (10' della ripresa) ha pareggiato i conti. Ma al 12' Gavranovic ha colpito ancora e tre minuti Serge Gnabry ha siglato il 3-3 definitivo con una deviazione di tacco. (ANSA).