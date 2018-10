Calcio: Neymar rivuole il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Sono passati solo due anni dal suo addio al Barcellona, per trasferirsi al PSG, ma Neymar avrebbe espresso il desiderio di tornare al Camp Nou, per giocare ancora al fianco di Suarez e Messi. Ne è convinto il Mundo deportivo che parla di messaggi inequivocabili, lanciati dal fantasista brasiliano all'indirizzo dei dirigenti del club. In ogni caso, riportare Neymar in Catalogna non è impresa facile, sia dal punto di vista economico che ambientale. All'epoca del suo divorzio dal Barca, si disse che il padre avrebbe chiesto al club 26 milioni di ingaggio a stagione e che la dirigenza blaugrana avrebbe rifiutato di sborsarli. Il giocatore brasiliano, dal canto suo, ha sempre messo in risalto "la grandezza del Barca, il miglior club del mondo". Lui e il suo ambiente insistono e vorrebbero tornare, per il Barca non è impossibile, ma solo molto complicato. Anche alla luce del fatto che la squadra ha affiancato a Suarez e Messi un altro brasiliano del calibro di Coutinho, pagato al Liverpool 160 milioni.