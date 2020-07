Calcio: Pioli,bello ma impossibile i tifosi per ultimo turno

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Stefano Pioli sa che sarà probabilmente impossibile, ma pensa che "sarebbe bellissimo" giocare almeno l'ultima giornata di questo campionato con il pubblico a San Siro, dove il Milan chiuderà la stagione contro il Cagliari. "Noi abbiamo dei tifosi veramente fantastici: ci hanno sostenuto con passione e entusiasmo in momenti difficili, quando la classifica non era quella che ci si aspettava e bastava davvero poco per accendere il loro entusiasmo - ha osservato l'allenatore rossonero alla vigilia della partita con il Bologna -. Mi immagino come sarebbe giocare le ultime tre partite casalinghe con il supporto dei tifosi. Ma è chiaro che ora come ora è importante continuare ad avere attenzione su quello che sta succedendo intorno a noi. Non credo che sia possibile da questa stagione, ed è un dispiacere. Mi auguro, però, che dalla prossima riaprano gli stadi: il calcio è fatto di adrenalina, tensione, entusiasmo, passione, senza i tifosi è un calcio diverso". (ANSA).