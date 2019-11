Calcio: poker del Torino a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 9 NOV - Inizia malissimo l'esperienza di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia, battuto 4-0 dal Torino al termine di una partita praticamente a senso unico. A decidere l'incontro due doppiette: nel primo tempo ha aperto le marcature Belotti, trasformando due rigori, il secondo concesso dall'arbitro Guida dopo consultazione del Var. Nel finale della ripresa Berenguer, al rientro dopo oltre un mese, ha realizzato il terzo ed il quarto gol dei granata, che non vincevano da sei giornate. Il Brescia ha giocato in 10 dal 41' del primo tempo per l'espulsione (doppio giallo) di Mateju, autore del fallo che ha causato il secondo rigore per il Torino. Mario Balotelli, mai pericoloso, è stato sostituito nell'intervallo.