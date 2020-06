Calcio: riparte la Premier, Liverpool a un passo dal titolo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Con 25 punti di vantaggio sul Manchester City (che ha una gara in meno) a sole 9 giornate dal termine campionato, il Liverpool è ad un passo dalla conquista del titolo nazionale che non vince addirittura dal 1990. Ne sono convinti anche i bookmakers di Planetwin365 che hanno deciso di pagare in anticipo le scommesse antepost sui Reds vincitori della Premier League 2019/20. Alla squadra di Klopp servono appena 6 punti per laurearsi campione d'Inghilterra per la diciannovesima volta nella sua storia. Il Liverpool potrebbe conquistare il titolo già domenica prossima, se il Manchester City dovesse perdere nella sfida di domani con l'Arsenal e i Reds dovessero aggiudicarsi tra quattro giorni il derby con l'Everton. Gli uomini di Klopp sono stati protagonisti di una stagione esaltante con 27 vittorie raccolte su 29 partite e con l'unica sconfitta con il Watford arrivata alla 28esima giornata. Lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus sembrava aver messo a rischio l'incredibile percorso dei Reds, ma con la ripresa del campionato la maledizione che vede la bacheca del Liverpool ancora priva della Premier League, istituita nel 1992, si appresta secondo gli analisti di Planetwin365 ad essere finalmente sfatata. (ANSA).