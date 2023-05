Calcio sempre più social: Dazn porta in Italia l'app Party

Fonte: ANSA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Sempre piu' giovane, sempre piu' social: cambia la platea dei fan del calcio, e la tv si adegua. Dopo la Spagna arriva anche in Italia Party, nuova app di Dazn che consente funzionalità interattive durante la visione dei contenuti della piattaforma Ott. Party, sottolinea Dazn, consente ai fan di vivere in maniera più coinvolgente e social la visione in app, rimanendo all'interno dello stesso 'ecosistema' digitale, condividendo le emozioni del grande calcio con gli altri tifosi e con i talent di Dazn. Si può tifare per la propria squadra con una live chat in app cliccando 'Entra nel Party' per inviare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati. La fase di test avviata da Dazn X, hub tecnologico e di innovazione, ha visto il 65% dei tifosi coinvolti nella prima sperimentazione interagire positivamente con la funzionalità. Party sarà disponibile a tutti da questo weekend su Zona Serie BKT. La connessione sport e tecnologia, sottolinea ancora Dazn, è sempre più importante e sta portando il consumo dei contenuti a un livello ancora più interattivo.

Secondo uno studio recente di MIDiA Research, il 49% degli appassionati di sport che fruiscono dei contenuti lo fa mentre svolge contemporaneamente altre attività: in un solo anno, l'utilizzo quotidiano dei social durante il consumo di intrattenimento digitale è passato da 4,8 ore a 5,2 ore. Una tipologia di consumo in crescita che vede un forte interesse da parte delle generazioni più giovani, con il 62% delle persone di età compresa tra i 16 e i 19 anni che fruisce di contenuti audiovisivi dal proprio smartphone. "L'abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un "second screen" come lo smartphone rappresenta per noi un'opportunità strategica - il commento di Stefano Azzi, Ceo di Dazn -: aumentare il coinvolgimento della visione in app, rendendo il tifoso ancora più partecipe e protagonista. Da qui nasce Party. Stiamo entrando in una nuova fase dello sviluppo del nostro brand che ha come obiettivo finale rendere Dazn quello che in gergo si chiama one-stop-shop, un unico luogo dove il fan può vivere a pieno, con facilità, la propria passione sportiva in maniera sempre più immersiva". (ANSA).