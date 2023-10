Calcio: Spalletti, l'Italia è pronta con Scamacca in attacco

(ANSA) - LONDRA, 16 OTT - L'Italia è pronta per sfidare l'Inghilterra, a Wembley domani sera. Luciano Spalletti cerca conferme rispetto alle sensazioni vissute negli ultimi giorni a Coverciano. Disteso, sorridente, il Ct italiano alla vigilia dell'appuntamento di Wembley elogia gli Azzurri per l'impegno e la disponibilità. "Abbiamo fatto di tutto per ottenere domani sera delle risposte importanti - le parole di Spalletti -. Non c'è nessun segreto se non la volontà di giocare un calcio libero, un calcio fatto di fluidità e personalità, un calcio moderno. Scamacca? Sì, potrebbe essere la sua partita". (ANSA).