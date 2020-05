Calcio: test Inter ancora negativi, nessun contagio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Nessun contagio. Anche il secondo controllo di tamponi sulla squadra che l'Inter ha svolto venerdì in vista degli allenamenti di gruppo ha avuto esito negativo. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Questa volta si sono sottoposti ai tamponi, oltre ai giocatori, gran parte dei membri dello staff tecnico e del club che potranno così entrare in contatto con i giocatori.(ANSA).