Calcio: Thuram jr. saluta Borussia, 'anni fantastici'

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Una volta Borussia, per sempre Borussia". Cosi' scrive sul suo profilo Instagram Marcus Thuram, attaccante francese figlio d'arte (il padre Lilian fu campione del mondo nel '98), salutando il Moenchengladbach, col quale ha il contratto in scadenza, prima che venga ufficializzata la sua firma per l'Inter. "Quando quattro anni fa sono arrivato, forse di me conoscevate solo il cognome - dice Thuram, con una voce che fa da commento alle immagini delle sue stagioni con la maglia del club tedesco - Ma mi avete accolto a casa vostra, facendomi sentire parte di esse. Col vostro supporto partita dopo partita sono cresciuto, andando oltre le mie aspettative. Mi avete permesso di spingere oltre i confini dei miei sogni, e avete condiviso con me quattro anni splendidi.

Di tutto umi avete permesso di andare oltre le mie aspettative e di coltivare i miei sogni. Di tutto questo vi ringrazio. Ci ritroveremo". (ANSA).