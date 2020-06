Calcio: Torino, accordo per taglio ingaggi, quota in premi

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Accordo al Torino tra il presidente Urbano Caro e la squadra per la riduzione degli stipendi. L'intesa - spiega il club granata - prevede la rinuncia a una quota dell'ingaggio inizialmente pattuito che è stata convertita in un premio legato al raggiungimento degli obiettivi sportivi concordati tra tutte le parti". ll Torino "desidera ringraziare tutti i professionisti che hanno condiviso e sottoscritto questa intesa, dimostrando anche in un frangente tanto delicato senso di responsabilità e unità di intenti". (ANSA).