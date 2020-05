Calcio: Torino riparte, test medici per i granata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Test medici e tamponi: riparte anche il Torino. Belotti e compagni hanno iniziato le pratiche per tornare al lavoro in campo. I granata hanno cominciato a presentarsi al Centro di Medicina dello Sport, all'interno dello stadio Olimpico Grande Torino, per i controlli che proseguiranno fino a giovedì. Da venerdì, porte aperte ai giocatori al Filadelfia: il quartier generale sarà a disposizione per allenamenti facoltativi. Sui due campi potranno lavorare al massimo in due o tre calciatori, vietato l'utilizzo di spogliatoi e palestre. (ANSA).