Calcio: Torino; via alle doppie sedute

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Moreno Longo alza i ritmi delle sedute di Belotti e compagni: il tecnico del Torino, infatti, passa ai doppi allenamenti. Mattina e pomeriggio in campo per i granata, che hanno bisogno di trovare la migliore forma fisica dopo il lungo periodo di stop. Il Filadelfia, dunque, ospiterà i giocatori per due volte al giorno, con il programma quotidiano che verrà studiato di volta in volta. (ANSA).