Calcio: Udinese, Tudor a rischio

UDINE, 31 OTT - Undici gol subiti in due partite. L'ormai ex miglior difesa del campionato di serie A, quella dell'Udinese, è crollata sotto i colpi degli attacchi di Roma e Atalanta e sta facendo traballare la panchina di Igor Tudor. Il futuro del tecnico spalatino in bianconero è a rischio. La società sta facendo una serie di riflessioni e valutazioni dopo la doppia debacle. Avanti con Tudor o cambio alla guida della squadra, già domenica nello spareggio con il Genoa? Il verdetto non è stato ancora scritto e il tecnico stamani si è presentato regolarmente sul campo per dirigere l'allenamento, in vista della trasferta di domenica. Ma con il passare delle ore l'ipotesi dell'esonero si fa sempre più probabile. In questo caso, domenica contro il Genoa, al suo posto potrebbe sedersi il suo vice, Luca Gotti, se non si dovesse già individuare l'eventuale sostituto. Iniziano a circolare nomi come Marino, Colantuono, Gattuso o Ballardini, senza escludere possibili colpi di scena.