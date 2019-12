Calcio: Uva, nel 21-24 arriva la 'Conference Cup'

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Dal 2021 per i club calcistici europei arriva anche la Conferece Cup, terzo torneo continentale, dopo Champions e Europa League. Lo ha detto il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport. "L'Europa league -ha aggiunto Uva- passerà dalle attuali 48 a 32 squadre, con un processo di crescita qualitativa verso l'alto". La terza 'coppa' -ha spiegato il numero 2 dell'Uefa- "nasce dalla richiesta delle piccole federazioni di avere una competizione e va nella direzione di coinvolgere più club, per far sentire più squadre nel progetto europeo". Uva infine ha detto che "si sta discutendo di una riforma dei campionati e delle competizioni europee, dal 2024 in avanti, dove il merito sportivo nei campionati è assolutamente garantito, come sono garantiti i week end dei campionati nazionali". (ANSA).