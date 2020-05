Calcio: Zanardi, "la ripresa sarà un bene per il Paese"

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Se sarà possibile riprendere il campionato di calcio sarà un bene, non solo per quello che lo sport riesce a fare dal punto di vista di ispirazione per le persone, ma anche dal punto di vista economico perché è una grande industria in grado di restituire tanto al nostro Paese". Lo dice il campione paralimpico Alex Zanardi, alla presentazione in videoconferenza di 'Non mollare mai - Storie tricolori', il charity show in prima serata su Rai 1 il prossimo 2 giugno. "E' evidentemente un'occasione di ripartenza per il Paese - prosegue Zanardi - È una decisione più tecnica e spetta a chi di competenza decidere se è possibile ripartire, oppure se non ci sono presupposti. Ci dobbiamo fidare della scienza". (ANSA).