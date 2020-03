Calcio: Zhang su Instagram, Dal Pino pagliaccio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - ''Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati'': lo si legge nella storia Instagram dell'account ufficiale del presidente dell'Inter Steven Zhang. Questo il testo integrale della storia di Instagram diffusa dall'account ufficiale del presidente dell'Inter Steven Zhang: ''Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cosa ancora? Qual è il prossimo step? E ora parli di sportività e campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te 7/24 senza sosta? Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! E' ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E' così che si fa nel 2020. E' un argomento per chiunque nel mondo, non importa se è un tifoso dell'Inter o della Juventus. La sicurezza è la cosa più importante in assoluto. E' la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società'' (ANSA).