Calcio:a Roma il congresso del sindacato

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Dal 27 al 29 novembre, Roma ospiterà il Congresso della FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori prof. Per la seconda volta la FIFPro si raduna in Italia, quest'anno in occasione del 50/o anniversario delle fondazione dell'Aic: rappresentanti delle associazioni di giocatori italiani, inglesi, francesi, scozzesi, olandesi, si incontrarono a Parigi nel 1965, per fondare la FIFPro. Oggi l'organismo, che per un mandato è stato presieduto da Leonardo Grosso, ha 63 Paesi affiliati, che rappresentano circa 65 mila calciatori prof. Nel corso dei lavori, che verranno aperti dal Presidente FIFPro Philippe Piat e dal n.1 dell'Aic, Damiano Tommasi, verranno discusse la riforma delle competizioni internazionali e le modifiche del Regolamento Fifa e il funzionamento degli organi che disciplinano le controversie internazionali tra calciatori e società (Drc e Cas). Fra gli invitati alla cena di mercoledì 28, Rivera, De Sisti, Zambrotta, Perrotta, quindi - insieme Tommasi - Albertini, De Sanctis, Paganin, Di Biagio.