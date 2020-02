Calcio:Conte,Handanovic? Non mi piace parlare di infortunati

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "Come sta Handanovic? Per i discorsi medici ci sarà un referto da parte del medico. Non mi piace parlare degli infortunati, c'è un medico ed è giusto entri in maniera specifica eventualmente su determinate situazioni. È molto più competente lui di me". Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan, ha risposto sulle condizioni di Samir Handanovic dopo l'infortunio al mignolo della mano sinistra. (ANSA).