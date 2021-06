Calciomercato 21/22, oggi l'evento di apertura a Rimini. Marotta e non solo: ospiti e programma

Così come avvenuto l'anno scorso, sarà la città di Rimini la cornice per l'apertura della sessione estiva del calciomercato 2021-2022. Oggi, mercoledì 30 giugno, andrà in scena l’evento, organizzato da Master Group Sport e Adise, l’Associazione dei Direttori Sportivi, in collaborazione con Regione Emilia Romagna, che apre l’edizione 2021/22 del Calciomercato.

Come a settembre 2020, il Grand Hotel di Rimini sarà la location per la kermesse dei grandi protagonisti del mondo del calcio italiano e, a pochi metri di distanza, all’interno del Parco Fellini, la mostra “Colpi da Maestro: 70 anni di storia del Calciomercato” tornerà accessibile al pubblico, proprio nella città dove lo scorso anno venne inaugurata, e sarà visitabile gratuitamente per un’intera settimana (fino al 7 luglio). Il ricco palinsesto di oggi si aprirà alle ore 15:00 con l’Assemblea Generale di ADiSe per lasciare poi spazio dalle 18:30 alla presentazione alla stampa del progetto “Un’altra partita” promosso dell'Associazione Italiana Calciatori e dedicato ad un progetto franchising volto alla formazione e allo sviluppo dell'imprenditorialità per calciatori ed ex calciatori.

Alle 20:00 arriverà il momento del Talk Show dal titolo “Colpi da Maestro”, alla presenza del Vice Direttore di Sky Sport e curatore della mostra Matteo Marani, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e di alcuni dei grandi protagonisti del Calciomercato del passato e dell’attualità del panorama italiano. Adriano Galliani, ad del Monza, Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, e Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, racconteranno aneddoti e retroscena dei colpi che hanno segnato la storia del Calciomercato e si confronteranno sul futuro di uno dei periodi che tutti gli appassionati di calcio aspettano con trepidazione ogni anno.

Di seguito il programma della giornata:

h. 15:00 - Assemblea Generale ADiSe

h. 18:30 - Presentazione progetto "Un'altra partita" promosso da AIC

h. 20:00 - Talk Show condotto da Davide Camicioli con la presenza di Stefano Bonaccini, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Giovanni Carnevali e Matteo Marani