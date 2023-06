MilanNews.it

Anche se è già attivissimo da diverse settimane, domani 1° luglio comincerà effettivamente la sessione di calciomercato estiva che avrà poi termine a fine agosto. Dunque dalla giornata di domani sarà possibile depositare tutti i contratti che sono stati firmati negli ultimi giorni, in via ufficiale. Per quanto riguarda il Milan si tratta di quelli di Sportiello e Loftus-Cheek.