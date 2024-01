Calciomercato, i più costosi per sessione invernale: c'è anche Pulisic

Il calciomercato sta volgendo al termine, mancano oramai pochissimi giorni, e di tutte le operazioni fino a questo momento registrate quella più costosa è stata quella che ha visto il giovanissimo Vitor Roque passare al Barcellona per 40 milioni di euro.

Ma quali sono gli acquisti più costosi di ogni sessione invernale di calciomercato? La redazione di Transfermarkt è andata a ritroso nel tempo rispondendo prontamente a questa domanda, stilando la lista delle operazioni più importanti andate a segno nel mercato invernale dal 2000 fino ad arrivare ai nostri giorni.

In assoluto l'operazione di mercato più onerosa del nuovo millennio è stata messa a segno dal Barcellona, quando nel 2018 prelevò dal Liverpool Coutinho per ben 135 milioni di euro. In questa lista rientra anche l'attuale giocatore e stella del Milan Christian Pulisic, uomo mercato nel 2019 quando passò dal Borussia Dortmund al Chelsea per 64 milioni di euro.