Calciomercato, spese per campionato nel XXI secolo: Serie A seconda

vedi letture

A pochi giorni dalla fine di questa sessione invernale di calciomercato, la redazione di Transfermarkt ha redatto la classifica dei campionati che hanno speso di più nel corso delle sessioni invernali di trasferimenti dal 2000 ad oggi.

Nonostante in questa finestra invernale siano state poche le operazioni in entrata registrate dalle società italiane, la Serie A rimane il secondo campionato più spendaccione del XXI secondo con 1,89 miliardi di euro, con la Juventus regina dei trasferimenti con ben 247 milioni in trasferimenti. Meglio del campionato italiano solo la Premier League, con addirittura 4,83 miliardi di euro spesi in quel di gennaio.