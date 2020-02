Calcoen (HLN): "Saelemaekers al Milan? In Belgio un pò sorpresi"

Pieter-Jan Calcoen, collega dell Het Laatste Nieuws, parla ai microfoni di TMW del nuovo acquisto rossonero Alexi Saelemaekers, già utilizzato da Pioli durante l'ultima sfida al Verona: "Come giocatore penso sia pronto per il Milan, come persona bisogna aspettare perché non ha mai giocato all'estero e non ha mai lasciato la sua famiglia".

Che tipo di calciatore è, ce lo racconta?

"Non si arrende mai, ha un buon ritmo in partita e tecnicamente è bravo. È un'ala offensiva che può giocare pure dietro".

Pensi che il riscatto a fine stagione sia possibile?

"Dovrebbe rimanere al Milan, non credo che ci sia un ritorno all'Anderlecht".

Cosa si dice in Belgio di Alexis?

"Non è visto come uno dei talenti più importanti dell'Anderlecht... per questo il suo trasferimento al Milan viene visto un po' come una sorpresa".