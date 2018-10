Caldara, 2018 da incubo: solo 14 gare tra Atalanta e Milan

Dal primo gennaio 2018 a data odierna, 29 ottobre, Mattia Caldara sta vivendo una delle stagioni più dannate che un calciatore possa subire. Infortunio dopo infortunio, il centrale azzurro non ha mai avuto un momento di tranquillità e continuità, perdendo gran parte dei match a disposizione. Nell'anno solare in corso, tra Atalanta e Milan, il difensore classe '94 ha collezionato solo 14 presenze ufficiali, una nullità per un ragazzo che dovrà gestire il futuro della nazionale azzurra.