Caldara, dopo il Venezia pronto il prestito allo Spezia

Mattia Caldara è tornato a Milanello per il raduno di pre-campionato ma sa che, come l'anno scorso e l'anno prima ancora, non ci rimarrà verosimilmente a lungo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, è molto probabile che per il centrale italiano si prospetti un'altra stagione in prestito. Dopo l'anno passato tra le fila del Venezia, finito con la retrocessione all'ultimo posto, Caldara potrebbe approdare e ripartire dallo Spezia in cui andrebbe a fare il titolare. Attese novità nei prossimi giorni.